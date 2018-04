Lelijkste bestelwagen ter wereld krijgt facelift

Door: BV

Hoewel ze in Europa niet overal ingezet worden, kent iedereen ze. Desnoods van televisie of van op reis. We hebben het over de bruine bestelwagens van UPS. Die zijn in de eerste plaats functioneel en zeggen dat er ook maar een vezel werd geïnvesteerd in design is al een overdrijving. Maar UPS geeft ze nu een facelift.

Een halve liter per pakket

Onder de aluminium opbouw van UPS zit techniek van de Amerikaanse bestelwagenfabrikanten Morgan Olson of Union City Vans. Naar alle waarschijnlijkheid zijn daaraan ook verbeteringen doorgevoerd, maar er is geen extra informatie. Het uiterlijk werd volgens UPS vooral aerodynamischer. De pakjesgigant wil natuurlijk gesparen. Het bedrijf weet nu dat elk pakketje ter plaatse krijgen ongeveer een halve liter brandstof kost. En dat wil het omlaag krijgen.

Niet mooier, wel schoner

De nieuwe bestelwagen moet dus vooral de bankrekening van UPS helpen en is dus nog steeds niet bedoeld om de wereld mooier te maken. Minder verbruik en uitstoot maakt hem wel schoner. En UPS gebruikt waar het praktisch is ook alternatieve aandrijfvormen. Waterstof en elektriciteit bijvoorbeeld.