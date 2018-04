​Nieuw-Zeelanders vinden toeristenrijschool goed idee

Door: ADD

Een 10-jarige jongen, wiens vader bij een auto-ongeluk omgekomen is, heeft Nieuw-Zeelandse kamerleden opgeroepen om het verkeersreglement voor toeristen te verstrengen. De achterliggende reden is dat er Down Under links gereden wordt en veel reizigers zijn daarmee niet vertrouwd. De tienjarige overhandigde aan een speciale commissie van het Nieuw-Zeelandse parlement een petitie voor verplichte rijexamens voor toeristen.

Autoverhuurders willen meewerken

De vader van de jongen stierf in 2012 toen zijn motor met de auto van een Chinese toerist botste. Als alternatief voor de verplichte examens stelde de jongen lessen voor buitenlandse chauffeurs voor. En dan denkt hij bijvoorbeeld aan een tien minuten durende simulator of een kort filmpje dat de verkeerstekens uitlegt. De autoverhuurders hebben zich bereid verklaard om hun buitenlandse klanten beter te informeren over de plaatselijke verkeersregels. De jongen, die door zijn jongere broer van negen en mama gesteund wordt, verzamelde online al meer dan 36.000 handtekeningen.