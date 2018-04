China maakt afstotelijke BMW i3-kopie

Door: BV

China is tegenwoordig ook (een beetje) in de ban de elektrische auto. Op de Shandong EV Expo komen ze allemaal samen. En er is ook nieuws te rapen. Deze Jinma KWM2200 bijvoorbeeld. Dat is een spotgoedkope elektrische auto die niet toevallig lijkt op de BMW i3.

Maximumsnelheid van 50km/u

De Jinmy KWM2200 wordt aangedreven door een amper 3kW (dat is niet eens 5pk) slappe elektromotor die de 1,40m brede en 1,54m hoge creatie een topsnelheid van 50km/u geeft. Dat cijfer zou overigens wel eens een optimistische inschatting kunnen zijn. Net als de actieradius van 120km. Dat alles blijft erg ver uit de buurt van een i3. Maar ter verdediging van Jinma - je kan wel 10 stuks van deze KWM2200 kopen voor de prijs van één BMW i3. Ze kosten amper € 3.500.