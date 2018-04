​Historische onderhoudsachterstand snelwegen stilaan weggewerkt?

Door: ADD

Buikgevoel en cijfers, het zijn niet altijd de beste vrienden. Wie op de Belgische wegen veel kilometers maalt, ergert zich vaak te pletter aan de staat van ons wegdek en toch presenteerde het Agentschap Wegen en Verkeer vorige week een rapport waaruit blijkt dat de toestand van de Vlaamse autosnelwegen voor het zevende jaar op rij verbeterd is.

Slechts 14 procent scoort zwak

De meetresultaten dateren van het voorjaar van 2014, net na de winter. Het resultaat van de grote wegenwerken in 2014 en 2015 zijn er dus nog niet in vervat. En uit die metingen blijkt dat globaal gezien bijna 86% van de autosnelwegen in Vlaanderen behoorlijk tot uitstekend scoort.

Werk aan de winkel in Oost-Vlaanderen

Er zijn wel opmerkelijke verschillen tussen de Vlaamse provincies. Zo hebben Oost-Vlamingen heel wat reden tot klagen. Bijna 25% van hun snelwegen verkeert in penibele staat volgens het rapport ‘Toestand van het wegennet’. In Vlaams-Brabant daarentegen bevindt meer dan 90% van de snelwegen zich in een behoorlijke tot uitstekende staat.