Sony wil de autosector in

Door: BV

De tijd dat technologiegiganten zich alleen bezig houden met de aanlevering van de radio en de GPS in een auto is al lang voorbij. En nu bedrijven als Google en Apple zich op deze markt storten, is het voor de hand liggend dat ook andere specialisten zullen volgen.

Geen complete auto

Van Apple en Google is bekend dat zij technologie voor zelfrijdende voertuigen ontwikkelen. En van beide bedrijven gaat het (hardnekkige) gerucht dat ze aan een compleet voertuig werken. Sony heeft aangekondigd de automarkt te zullen bespelen, maar het heeft geenszins de ambitie om volledige auto’s te maken. Het ziet een rol voor zichzelf als leverancier van almaar meer gesofisticeerde sensoren, camera’s, processoren, gebogen schermen en interfaces.

Sony wil zich, volgens Hiroshi Ataka, de verantwoordelijke voor de componentenafdeling van het bedrijf, veel meer gaan profileren zoals een Bosch of Denso. Dat zijn grote toeleveranciers. De Japanse elektronicagigant ziet ‘enorm potentieel’ in de automobieltoepassingen.