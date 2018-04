2.0 TFSI met 190pk voor nieuwe Audi A4

Door: BV

Audi heeft al meer dan een decennium een 2-liter turbomotor in z’n gamma. En elke nieuwe generatie is wat krachtiger en schoner dan voorheen. Nu is er weer een nieuwe en die breekt de trend niet. En tegelijk geeft die het startschot voor de lancering van een nieuwe reeks benzinemotoren.

Vermogen en trekkracht

Om de nieuwe 2.0 TFSI nog efficiënter te laten draaien maakt het blok gebruik van een nieuwe verbrandingsmethode waarbij een hogere turbodruk wordt gecombineerd met langere openingstijden van de inlaatkleppen. Daarnaast is de aanzuigtijd sterk verkort en zijn de ontstekingsmomenten verbeterd.

Het resultaat is een vermogen van 190pk en een koppel van 320Nm (vanaf 1.450tpm). De huidige 1.8 TFSI van nu levert 180pk en 250Nm. De actuele tweeliter is met 220pk en 320Nm wel krachtiger.

Nieuwe Audi A4

We zullen de tweeliter terugvinden in de nieuwe Audi A4. Daar zal hij slechts 5,0l/100km verstoken. Dat zal overigens niet alleen aan de motor te danken zijn. De A4 wordt immers ook lichter. Naar verluidt traint hij er 140kg af. Op de IAA in Frankurt, die midden september de deuren opent, zal de A4 in première gaan.