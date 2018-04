Volvo ook made in the USA

Door: BV

Volvo heeft al twee Europese fabrieken (waaronder één in Gent) en twee vestigingen die het in China te danken heeft aan eigenaar Geely. En als alles volgens plan verloopt, dan komt daar tegen 2018 nog een Amerikaanse productievestiging bij. Het merk strijkt neer in South Carolina.

Half miljard investering

De fabriek in de VS moet elk jaar zo’n 100.000 auto’s kunnen utibraken. Daarvoor worden 4.000 mensen aan het werk gezet. Volvo pompt een half miljard dollar in het project. Dat maakt deel uit van een ambitieus plan om over de gans de wereld meer te gaan verkopen. Volvo wil op middellange termijn dubbel zo veel klanten voor z’n producten vinden.