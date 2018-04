​BMW i3 is bankautomaat

Door: ADD

Als je hem nodig hebt, kom je hem niet tegen: de bankautomaat. Smartphones hebben de zoektocht in ieder geval makkelijker gemaakt, maar toch moet je je nog steeds naar een automaat begeven. De Idea Bank in Polen heeft de rollen echter omgedraaid. In Warschau hebben ze in vier BMW i3's een geldautomaat ingebouwd. En via een app komt een van hen naar je toe.

Gedaan met onderweg overvallen worden

De Poolse bank zegt zich vooral op zelfstandigen te richten die hun inkomsten na het sluiten van hun zaak nog willen storten en die daarvoor normaal 's nacht nog naar de dichtstbijzijnde automaat moeten lopen. De i3 zal hen beschermen tegen potentieel gevaar onderweg. Indien de nieuwe dienst succesvol blijkt, zal hij worden uitgebreid.