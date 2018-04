Gepersonaliseerde nummerplaat onzichtbaar voor trajectcontrole

Door: BV

Auto’s met gepersonaliseerde nummerplaten zijn in grote mate onzichtbaar voor de camerasystemen die in ons land gebruikt worden voor de nummerplaatherkenning bij trajectcontroles. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van VLD-kamerlid Vincent Van Quickenborne en is bevestigd door het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer.

Camera’s speuren naar standaardindeling

Belgische nummerplaten hebben een standaardindeling. Die omvat een cijfer, drie letters en drie cijfers. De camera’s die scannen gaan uit van die indeling en negeren nummerplaten die er niet aan voldoen. De meer dan 7.000 bezitters van een gepersonaliseerde nummerplaat zijn daardoor vogelvrij bij trajectcontroles.

De camera’s en sturingsoftware lezen de de nummerplaten in kwestie wel, maar kunnen ze ze niet onderscheiden van andere belettering, markeringen of stickers op een auto.

Meer trajectcontroles

De Belgische overheid zal het aantal trajectcontroles, zoals die er momenteel al zijn op de E40 en E17 de komende tijd verviervoudigen. Er komen er niet alleen op snelwegen, maar ook op gewestwegen.