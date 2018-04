Illegalen reizen in een Maserati

Door: BV

De politie van het Engelse Surrey ontdekte niet minder dan 10 vermoedelijke illegale migranten bij de controle van een autotransport.

Reizen in eerste klasse

In de lading van in het totaal 7 fonkelnieuwe Maserati’s werden 10 mensen van (wellicht) Vietnamese origine aangetroffen. Die hadden zich vertopt in de koffer van de voertuigen in kwestie. Volgens de BBC zijn 9 inzittenden afgevoerd naar het centrum voor migratie in Dover terwijl één minderjarige onder toezicht van de sociale diensten werd geplaatst.

De bestuurder van de vrachtwagen is verhoord maar niet aangehouden. Het is evenwel onduidelijk hoe de illegalen aan boord van de auto’s konden komen. Die zijn immers behoorlijk goed ingepakt.