Altijd maar meer betalen voor minder kleur

Door: BV

Dat automerken almaar actiever op zoek zijn naar meer winst, kan je wellicht zelf bedenken. Maar dat wordt niet alleen gerealiseerd door de basisprijs van de modellen op te trekken, of door je meer te laten betalen voor auto’s die eigenlijk weinig of niets meer kosten om te bouwen. SUV's of vierdeurs coupés bijvoorbeeld. Op alle mogelijke manieren wordt je geld uit de zakken geslagen. Één daarvan is de kleur.

Meer betalen voor dure kleuren

Het is niet de kostprijs die de prijs van vele opties - waaronder ook de kleur - bepaald. De prijs wordt gedicteerd door wat de klant bereid is te betalen. Daarom was wit vroeger gratis en moet je er tegenwoordig veelal voor bijbetalen. Nochtans was het altijd al één van de duurste lakkleuren om te produceren omwille van de stoffen die eraan toegevoegd moeten worden om vergeling tegen te gaan. Maar als het niet in de mode is, is het gratis.

Bijbetalen voor metaallak - waarvan het materiaal niet meer kost dan van conventionele lak, maar (toegegeven) het lakprocédé iets meer om handen heeft - moest eigenlijk altijd al. Maar de prijs ervan is de jongste jaren gevoelig gestegen. In de jaren zeventig moest je tussen 2.000 en 6.000 Belgische frank opleggen. Tegenwoordig vragen automerken al snel tussen 500 en 1.000 euro. En voor 'marketingkleuren' wordt echt stevig doorgevraagd. Op een VW Golf - de populairste auto in Europa en onze Chinese vrijwilliger voor deze vergelijking - kan dat oplopen tot € 2.550! Voor lak.

De standaardkleur wordt zeldzaam

Een andere valstrik die meer en meer autofabrikanten leggen, is het beperken van het gratis kleurenpalet. We hadden het er al over bij onze eerste kennismaking met de Golf VII. Die auto steeg zogezegd niet in prijs, maar toch werd elke Golf duurder omdat je alleen al voor de kleur moest bijbetalen. Ja, ook voor zwart, rood of wit. Allemaal kleuren die bij de vorige generatie nog gratis waren. Wat je dan wel kon krijgen? Eén tint: grijs. En VW is helemaal geen uitzondering. Elke fabrikant doet het. Wat om in het achterhoofd te houden tijdens de prijsonderhandeling... Overigens werd bij de Golf wit (in ons land) inmiddels weer gratis. Wat je krijgt als voldoende klanten zich ontevreden tonen met het beleid… In 1978 toen de Golf voor het eerst op de markt werd losgelaten, kon je evenwel nog 7 gratis kleuren kiezen.