​​Gotthardpas voor weken dicht

Door: ADD

Na een aardverschuiving is de legendarische weg over de Gotthardpas voor enkele weken niet toegankelijk voor doorgaand verkeer, iedereen moet dus verplicht door de Gotthard-tunnel. Grote rotsblokken brokkelden in de afgelopen dagen van de kam af. Ook al werden ze onderschept door de vangnetten over de weg, toch bestaat als gevolg van aanhoudende regens het gevaar dat er meer brokstukken naar beneden zullen komen. Met name het stuk tussen Göschenen en Andermatt (beide in het Zwitserse kanton Uri) is getroffen.

Geen hinder voor zomerverkeer naar Italië

Specialisten werken op volle snelheid om de getroffen gebieden te beveiligen. De weg over de 2106 meter hoge pas was vanaf de middeleeuwen tot aan de voltooiing van de autotunnel in 1980 één van de belangrijkste Alpenpassages. Vandaag de dag wordt hij vaak gebruikt door toeristen omwille van het fraaie panorama. Veel automobilisten kiezen ook voor de kronkelige weg om de immense files voor de Gotthard-tunnel te vermijden. Ook afgelopen Pinksterweekend was het er trouwens weer lang aanschuiven geblazen.