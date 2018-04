Chinees koopt auto met 4 ton kleingeld

Door: BV

In China heeft een man een auto gekocht en compleet betaald met muntjes. Het bedrijf van de man kreeg de jongste drie maanden veel kleingeld binnen. Zo veel dat het te omslachtig was ze telkens naar de bank te brengen. Daarom werden ze maar bijgehouden, tot het genoeg was voor de aanschaf van een nieuwe auto. De eigenaar, ene Mr. Gan, koos een voertuig van ruim € 100.000. Het merk ervan is echter niet bekend.

4 ton kleingeld

De klant betaalde de auto helemaal in rolletjes met kleingeld. Dat woog in het totaal meer dan vier ton. Voor de betaling werd een vrachtwagen en 10 man personeel ingeschakeld. Daarop duurde het nog meer dan een uur om de betaling uit te voeren.

Chinese reflex?

Relatief waardeloze muntjes en bankbriefjes opsparen is blijkbaar een Chinese rage. Eerder dit jaar kocht een Chinese vrouw in de stad Zhengzhou een BMW 7-Reeks met kleine bankbriefjes. Toen had 20 man BMW-personeel 6 uur tijd nodig om het even na te tellen.