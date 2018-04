Doek over Porsche 918 Spyder

Door: ADD

Na een bouwtijd 21 maanden rolt de laatste Porsche 918 Spyder in Zuffenhausen van de band. De 887pk-sterke hybride sportwagen werd 918 keer gebouwd, net zoals gepland en beloofd was. Bijna € 770.000 kost een exemplaar, maar in september 2014 waren ze allemaal al verkocht.

De 918 Spyder wordt voortgestuwd door een verbrandingsmotor en twee elektromotoren. Ze duwen hem in 2,6 seconden van 0 naar 100km/u. Als verbruik geeft Porsche 3,1l per 100 kilometer op. Helaas werd de bolide tijdens zijn jonge leven al vaak geteisterd door rampspoed. Drie keer werd hij namelijk al teruggeroepen omdat er iets schortte. En dat ging niet over details.