Kunstwerk krijgt parkeerboete

Door: BV

Erwin Wurm is een Oostenrijkse kunstenaar die onder meer bekendheid verwierf met gebogen, opgeblazen en vervormde vervoersmiddelen. Veelal auto’s, maar hij boog ook al wel eens een boot. In het Duitse Karlsruhe maakt één van z’n kunstwerken momenteel deel uit van het straatbeeld. En het is niet zo dat de tegen een gevel opgestelde gebogen Mercedes-bestelwagen gemakkelijk te verwarren is met een echte auto. Maar een parkeerwachter, wellicht met een beperkte kennis van fysica, had er geen boodschap aan. De bestelwagen stond verkeerd en werd dus onherroepelijk beboet. (foto via Twitter).