Officieel: 350pk voor Ford Focus RS

De komst van een nieuwe Focus RS is al lang geen geheim meer. Met 2,3l Ecoboost benzinemotor en vierwielaandrijving met active torque vectoring om je zo snel mogelijk de Nürburgring rond te krijgen (hoewel je dat tegenwoordig niet meer mag zeggen).

Driftknop!

Al die elektronica is niet zelden de doodsteek voor stuurpret, want dat staat een beetje haaks op efficiëntie. Maar Ford heeft er wat op gevonden. De Focus RS krijgt namelijk een driftmodus. Dan helpt de auto je lachspieren door zich spontaan te gedragen als een achterwielaandrijver met een hoop ongetemde pk's. Binnen bepaalde grenzen, waarschijnlijk.

Het vermogen

Uit die 2,3l turbomotor haalt Ford 350pk en 440Nm (470Nm in overboost). Dat zal het merk met het Blauwe Ovaal ons nog eens herhalen, dit weekend op het Goodwood Festival of Speed. Daar zal overigens ook de Peugeot 308 GTI staan blinken, met gevoelig minder vermogen trouwens (270pk max). En nu we toch aan het vergelijken zijn: aan de Audi RS3 of de vernieuwde Mercedes A45 AMG kan de Ford dan weer niet aan.

Hoe snel is hij?

Ford weet het nog niet. Neen, natuurlijk weet Ford het wél. Maar we mogen het nog niet weten. Het wil ons namelijk nog eens een excuus geven om jullie een artikel te serveren. Ach ja.