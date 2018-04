Volkswagen komt met elektrische step

Door: BV

Eigenlijk vindt Volkswagen een Segway fantastisch. Maar die elektrische tweewieler heeft als je het de Duitsers vraagt, nog steeds enkele problemen. Te groot, bij tijden te gevaarlijk en te duur. VW komt dus met een alternatief.

De laatste kilometer

De elektrische driewieler van VW moet een ‘last mile surfer’ worden. Een klein apparaat dat makkelijk kan meegenomen worden in de auto of met het openbaar vervoer en het overneemt daar waar het conventionele transport je niet meer kan helpen. Op een volgeladen accu geraakt de elektrische step van VW zo’n 20km ver.

Voor minder dan € 1.000

De driewieler heeft zogezegd designinvloeden van de XL1. Maar dat zal hem niet maken of kraken. De prijs - dat is belangrijker. En daar belooft VW een instapper voor minder dan € 1.000. In de tweede helft van 2016 komt de driewieler (die nog geen naam heeft) op de markt.