Europa heeft beste verkoopmaand sinds 2009

Door: BV

De Europese automarkt is in juni behoorlijk de hoogte in geschoten. Met meer dan 1,36 miljoen afgeleverde nieuwe auto’s stijgt de markt 14,6% ten opzichte van een jaar eerder. Dat laat ACEA, het verbond van de autoconstructeurs, weten. De markt stijgt daardoor voor de 22ste maand op rij. Het was al geleden van december 2009 dat de cijfers nog eens zo hoog waren.

Zuid-Europa herpakt zich

De winst wordt op nagenoeg alle markten gerealiseerd, maar het zijn vooral de Zuid-Europese markten die opmerkelijke groeicijfers kunnen neerzetten. Niet onlogisch, want die waren ook het hardst getroffen door de crisis. Spanje ging er 23,5% op vooruit, Frankrijk gaat 15% in de plus, Italië 14,4%, Duitsland en Groot-Brittanië elk 12,9%…

Al 7 miljoen nieuwe auto’s

Tijdens de eerste jaarhelft van 2015 werden nu al 7,2 miljoen nieuwe auto’s in Europa geleverd. Dat staat voor een stijging van 8,2% ten opzichte van afgelopen jaar.