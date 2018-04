Porsche pompt € 1,1 miljard in verhoging productie, extra model

Door: BV

Porsche zal de komende vijf jaar ruim € 1,1 miljard investeren in de verhoging van z’n productiecapaciteit. Er zijn investering gepland om productiviteit, flexibiliteit en efficiëntie te verhogen in de vestigingen van Zuffenhausen, Ludwigsburg en Weissag.

Een zevende modellijn

In Zuffenhausen wordt de assemblagelijn uitgebreid, maar er komt ook een nieuwe lakafdeling en een compleet nieuwe motorenfabriek. Wellicht zal die een viercilinder boxermotor produceren. Zuffenhausen bouwt de 911, Boxster en Cayman (waarvan opvolging er in augustus 2016 is). Maar er komt nog een extra modellijn bij. Die bestaat nog niet, maar een extra product is volgens Porsche noodzakelijk. Er liggen verschillende modellen op de tekentafel. Een definitieve beslissing is er nog niet. Het zal echter niet verbazen als ook dat weer een SUV is. Porsche verkoopt veel meer SUV's dan sportwagens en het profileert zich buiten Europa ook behoorlijk nadrukkelijk als een fabrikant van sportieve crossovers.