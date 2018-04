Jaguar-Land Rover bouwt nieuwe fabriek in Slowakije

Door: BV

Het gaat goed met Jaguar-Land Rover. Zo goed dat het bedrijf, vooral dankzij modellen waarop Range Rover kleeft, op zoek moet naar extra productiecapaciteit. Twee jaar geleden werd al besloten een extra fabriek uit de grond te stampen in Rio de Janeiro en nu is de beslissing gevallen om bij het Slowaakse Nitra nog een productiefaciliteit op te zetten. In tegenstelling tot de Braziliaanse poot die bescheiden aantallen produceert, moet deze nieuwe vestiging jaarlijks zo’n 300.000 voertuigen bouwen. Slowakije haalde het boven enkele andere locaties in Europa, de VS en Mexico omdat het makkelijk in te passen was in de logistieke infrastructuur van de onderneming.

Eerste auto in 2018

De eerste auto moet in 2018 al uit de fabriek in Nitra rollen. Jaguar-Land Rover zegt er niet bij om welke modellen het zal gaan, maar de kans is groot dat onder meer de opvolger voor de Defender er gebouwd zal worden. Die staat immers voor ongeveer hetzelfde moment op de planning.