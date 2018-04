Het wordt vechten om de Ford GT

Door: ADD

Zo hot als de GT was een Ford al lang niet meer. Dat weet de fabrikant zelf ook maar al te goed en dus maken ze als sinds zijn aankondiging veel tamtam rond de auto. En uiteraard zullen ze dat blijven doen tot de sportieveling met V6 middenmotor en 600pk effectief in de catalogus staat.

Rijplezier, niet louter als belegging

De nieuwe Ford GT zal ongeveer $ 400.000 kosten. Op de gemiddelde Ford Ka-koper mikt de constructeur dus niet. Maar Ford wil net zo min een willekeurige Dagobert Duck achter het stuur van hun nieuwe roadster zien zitten. Per jaar zullen er slecht 250 GT’s gebouwd worden en omdat Ford wil dat die daadwerkelijk op straat rondrijden en niet in de garage van een of andere belegger verdwijnen, zouden de Amerikanen een speciale bestelprocedure plannen.

Trouwe klanten en GT eigenaren

Volgens een insider die hierover een stukje op de entertainment- en nieuwssite Reddit schreef en zichzelf er "Redditor" noemt, zal wie geïnteresseerd is een hele bestelprocedure moeten doorlopen en daarbij zal Ford de voorkeur geven aan trouwe klanten en aan wie al een oude GT bezit. De uitverkorenen zullen hun bolide dan bij een exclusieve GT-dealer mogen afhalen. "Redditor" schrijft dat begin 2016 met de procedure gestart wordt.