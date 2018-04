Sony voedt geruchten over eigen auto

Door: ADD

In navolging van Apple en Google zoeken nog wel meer technologiegiganten hun weg in de autosector. Zo ook Sony. Hun ceo Kazuo Hirai bevestigde gisteren aan de "Financial Times" dat hij zich best een samenwerking met een klassieke autofabrikant kan voorstellen. Maar dat wisten we al.



Sony-auto

Verrassend daarentegen is dat elektronicareus de toekomst van een echte Sony-auto niet uitsluit. “Als we op een bepaald moment tot de conclusie komen dat we in de autowereld weldegelijk een verschil zouden kunnen maken, dan is dat iets dat we in ons achterhoofd hebben”, aldus Hirai. Maar concrete plannen zouden er voorlopig nog niet zijn.