Nissan Leaf rijdt (veel) verder

Door: BV

Nissan werkt hard aan een nieuwe Leaf. Die wordt eind volgend jaar of, ten laatste, begin 2017 verwacht. Maar de Japanners geven het huidige exemplaar nog niet op. Daarvoor introduceren ze nu grotere batterij van 30kWh, naast de reeds bestaande 24kWh accu.

250km rijbereik

Het resultaat van die accu met meer capaciteit is een rijbereik dat met een kwart is uitgebreid. Nissan claimt nu voor de Leaf een autonomie van 250km. Bij die nieuwe accu, die overigens wel 24kg meer weegt dan de 24kWh-cel maar dezelfde afmetingen heeft, hoort eveneens een garantie van 8 jaar of 160.000km en de eenheid is compatibel met snellaadstations.

De batterij zal wellicht zo’n € 2.000 meer kosten dan de - nog steeds leverbare - standaardaccu. Maar definitieve prijzen zijn er nog niet.