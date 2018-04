Nieuwe show Clarkson, Hammond en May heet Gear Knobs

Door: BV

Het voormalige Top Gear trio heeft een naam bedacht voor hun nieuwe show op het Amerikaanse betaalkanaal Amazon. Zoals verwacht zit daarin een verwijzing naar de naam Top Gear, maar de betekenis is wat zotter dan bij de Britse openbare omroep.

Gear Knobs

De letterlijke vertaling is uiteraard versnellingspookknop, maar de Britten gebruiken het woord Knob ook om het over iemand te hebben die zot, grappig of zelfs een beetje stom doet. En dat is ongetwijfeld een verwijzing naar de autogerelateerde avonturen waar het drietal op zit te broeden. De show heeft naar verluidt een budget van zo maar eventjes $ 250 miljoen en zal wereldwijd worden aangeboden (in Europa via conventionele zenders).