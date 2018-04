Zo manipuleerde VW de resultaten van de uitlaattests

Door: ADD

Dat Volkswagen in de VS de emissiewaarden van hun dieselmodellen vervalste, weten we ondertussen al. Maar hoe doen ze dat dan? Wel, ze installeren software die herkent wanneer een voertuig in het laboratorium op de rollen staat.

Steeds hetzelfde stramien en dat misbruiken ze

Emissietesten verlopen normaalgezien volgens een strak schema. In het laboratorium wordt in een vastgelegde volgorde stedelijk en niet-stedelijk verkeer gesimuleerd, altijd over dezelfde afstand, altijd aan dezelfde snelheden. En van die kennis heeft de Volkswagen Groep handig gebruikt gemaakt. In de Verenigde Staten installeerden VW en Audi software in hun viercilinder diesels die detecteert wanneer de auto een dergelijke testcyclus ondergaat.

De software zorgt er dan voor dat de uitlaatsystemen maximaal werken en dus de uitstoot van schadelijke stoffen tot het minimum beperkt wordt - maar alleen tijdens de test. VW heeft manipulatie toegegeven, maar details over het hoe geven ze natuurlijk niet.