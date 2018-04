Mercedes Vision Tokyo: de bus van de toekomst

Door: BV

We hebben al eerder busjes van de toekomst gezien. In 2011 presenteerde Citroën bijvoorbeelde de Tubik. Een joekel van een futuristisch ogende monovolume. En de Mercedes Vision Tokyo neemt ook behoorlijk wat parkeerplaats in beslag. Hij is 4,8m lang, 2,1m breed en zo maar eventjes 1,6m hoog. Oppervlakte genoeg om 9 personen op te schikken en ze allemaal te entertainen, zo claimt Mercedes.

Het koetswerkdesign doet nog denken aan de F 015 Luxury in Motion concept car van het merk. Maar binnen is het helemaal anders. De Vision Tokyo heeft geen individuele zetels, maar een enorme loungebank over de lengte van de auto.

Voor de Z-Generatie

Mercedes richt zich met deze auto op de Z-generatie. Zij die na 1995 geboren zijn en volgens de onderzoeken dol zijn op gadgets en nog uit te vinden technologie. Connectiviteit – via de mobiel – speelt daarin steevast een belangrijke rol, ook in de Vision Tokyo. Het is zelfs mogelijk hologrammen te projecteren. En een reusachtig scherm in de flanken projecteert een hele hoop informatie.

Zelfrijdende auto

Uit onderzoek blijkt overigens dat die Generation Z lang niet zo wild is van een zelfrijdende auto dan gedacht, net zoals diepgaande studie onthulde dat 90% van de elektronisch prullen in een auto niet gebruikt wordt. Maar dat zal de sector niet tegenhouden. Deze Vision Tokyo rijdt in principe elektrisch, maar een brandstofcel fungeert als range extender. Na 200km zijn de accu’s leeg en dan duurt het nog eens 700km tot alle energie uit de waterstof is gemolken.