90km/u op heel de Brusselse Ring

Door: BV

Een aantal gemeentebesturen, waaronder dat van Vilvoorde, vraagt een permanente snelheidsverlaging op de ganse Brusselse Ring naar 90km/u. Momenteel geldt op het overgrote deel van de ring om Brussel een beperking van 120km/u, met uitzondering van enkele gevaarlijke stukken. De verlaging zou moeten passen in het plan van die gemeenten om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verlagen. Maar het kabinet van Ben Weyts twijfelt aan de redenering.

Lagere snelheidsbeperking = meer file

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is niet van plan de snelheidsbeperking aan te passen. Het trekt de redenering van de betrokken gemeenten in twijfel en citeert studies die aantonen dat er bij een lagere snelheid s’avonds meer files ontstaan. Dat zou de CO2-uitstoot juist kunnen opdrijven in plaats van beperken.