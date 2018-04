Fenyr Supersport: supercar met 900pk uit… Dubai

Door: BV

Wie gaat shoppen voor een supersportwagen kijkt wellicht naar Italië, misschien naar Engeland, mogelijks naar Duitsland. Maar de kans dat de blik afdwaalt naar het Midden-Oosten is niet zo groot. Daar zijn ze vooral goed in het kopen van die dingen. Maar de Fenyr Supersport wil daar verandering in brengen. Het bedrijf is opgericht in Libanon, maar verhuisde onlangs naar Dubai.

W Motors

De Fenyr Supersport is het tweede model van W Motors. Dat bouwde eerder ook al de Lykan Hypersport die te krijgen was met 750 of 1.000pk. Maar deze nieuweling moet nog straffere prestaties neerzetten. Daarvoor doet hij een beroep op een 4.0l zescilinder van Porsche-tuner RUF (een boxermotor veronderstellen we dan, maar het wordt niet gespecificeerd) die minimaal 900pk sterk is. In het design wordt intensief gebruik gemaakt van carbon, magnesium en aluminium. Dat moet het gewicht beperken tot 1.200kg. Gooi de twee samen in een vergelijking en je kijkt tegen een sprinttijd van 2,7 seconden en topsnelheid van 400km/u aan.

1 miljoen

De Fenyr Supersport wordt niet goedkoop. Er wordt gesproken over 1 miljoen dollar. Maar dat is al een heuse prijsrevolutie ten opzicht van het eerste model van de Arabieren. De Lykan kostte immers nog 3,4 miljoen.