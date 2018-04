Volkswagen: EU-klanten kunnen fluiten naar compensatie

Door: BV

Het heeft in de VS niet lang geduurd eer Volkswagen de klanten van een door dieselgate getroffen voertuig probeerde te paaien met een tegemoetkoming. Het merk kondigde al snel een tegemoetkoming van $ 1.000 aan: een betaalkaart met daarop $ 500 die eender waar besteed kan worden en een aankoopbon voor nog eens dezelfde waarde die bij het merk zelf moet uitgegeven worden. Die komen vanzelfsprekend bovenop de kosten die het merk zal maken om de betrokken modellen weer in regel te stellen.

En voor de Europese klanten?

Ook in Europa heeft VW zich geëngageerd om elke auto weer aan de norm te laten voldoen - niet dat het veel keuze had. Over een tegemoetkoming aan klanten werd bij ons nog niets vernomen. De wetgeving op het oude continent is minder strict en het is bij ons moeilijker om grote schadeclaims door het juridische systeem te krijgen, dan in de VS het geval is. Bovendien zijn bij ons veel meer auto’s getroffen. VW zou wel eens ten onder kunnen gaan aan de financiële bloeding.

In een interview met Automotive New Europe bevestigt een woordvoerder van het bedrijf nu wat al een tijdje in de lucht hing. De Europese klanten van VW moeten niet op een compensatie hopen.