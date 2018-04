Daimler vervangt Renault aan top ACEA

Door: ADD

Renault/Nissan-baas Carlos Ghosn zal in 2016 zijn de post als voorzitter van de European Automobile Manufacturers Association (de overkoepelende organisatie van de Europese autoconstructeurs en distributeurs) aan Dieter Zetsche afstaan. De Daimler CEO had eerder in 2010 en 2011 al eens de leiding over de ACEA. Het voorzitterschap rouleert onder de verschillende constructeurs.

Een van de belangrijkste taken voor de vakvereniging zal in 2016 zijn om de gevolgen van VW’s uitlaatschandaal zoveel mogelijk te beperken voor de sector. Momenteel is nog moeilijk in te schatten hoe groot de schade zal zijn.

Over zijn nakende voorzitterschap zei Zetsche: “Prioriteit voor de komende jaren is de vermindering van CO2-uitstoot en de verbetering van de luchtkwaliteit. Bovendien moet de weg vrijgemaakt worden voor car connectivity en autonoom rijden.”