Mysterieus automerk Faraday Future zet fabriek van $ 1 miljard

Door: BV

Veel is er nog niet geweten over Faraday Future. Maar dat zal niet lang meer zo blijven. Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas zal het bedrijf een eerste prototype voorstellen. Een elektrische auto, uiteraard. En zowel het evenement als de locatie zijn niet toevallig gekozen. Dat autobouwers zich al te graag laten opmerken op een beurs die oorspronkelijk bedoeld is voor laptops, smartphones en spelconsoles heeft uiteraard alles te maken met de toekomst van de automobiel. Autobouwers willen niets liever dan dat je je auto op dezelfde manier bekijkt als bovenstaande items. En ze net zo snel en achteloos vervangt. En dat ze dezelfde levensduur hebben.

Faraday Future

De tweede reden is dat het in Californië gevestigde kakelverse bedrijf in de buurt van Las Vegas een fabriek wil neerzetten. Over de aandeelhoudersstructuur van de onderneming is weinig of niets geweten, maar ze zitten in elk geval niet om geld verlegen. Faraday Future zal in de bouw van een faciliteit die 1 miljoen vierkante meter groot wordt ruim $ 1 miljard steken. Daar zal uiteindelijk 4.500 man aan het werk gaan. En het bedrijf lijkt ook nog een lange arm te hebben, want om zo snel mogelijk goedkeuring te krijgen voor het project komt het bestuur van de staat Nevada op 16 december samen in een speciale zitting. Faraday wil zo snel mogelijk met de bouw starten.