Alle nieuwe auto's van 2016: Infiniti tot Nissan

Mercedes

Mercedes dropt meteen al in Detroit een primeur van jewelste. Op 10 januari presenteren ze er de nieuwe generatie E-Klasse, binnenshuis W 213 genoemd. De business sedan moet de nieuwe standaarden wat betreft semi-autonoom rijden, comfort en digitalisering schrijven. Daarnaast wordt de E-Klasse lichter en zuiniger en krijgt hij onder meer een plug-in hybride. Lancering in maart. De break wordt in juni voorgesteld en zal in de late zomer het spoor naar de dealer volgen. Net als de AMG versie met tot 600pk. Van de break zal er ook een all-terrain-versie komen. Die debuteert op het eind van het jaar.

Ook in Detroit presenteren de Stuttgarter de gefacelifte SLC (voorheen SLK). Al in november toonde Mercedes de herziene SL en de "S-klasse onder de SUV's", de GLS. Die luxe off-roader staat in maart bij de dealers, de SL komt in april. Een paar weken later dan het volgende open-air festival, de S-Klasse Cabriolet. Ze willen in dit segment de alleenheerschappij van rivalen zoals Bentley en Rolls-Royce doorbreken.

Ook twee klassen dieper valt Mercedes aan. Op het Autosalon van Genève zal de cabriolet van de C-Klasse staan. Lancering in de zomer. Na Genève in maart komt in april New York. Aan de Hudson viert een andere Mercedes-nieuwigheid zijn première: de GLC Coupé. Bij de dealer zal die echter pas in de tweede helft van het jaar staan.