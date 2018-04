Alle nieuwe auto's van 2016: Opel tot Volvo

Toyota

Al in februari geeft de Toyota het startschot met de herwerkte RAV4. Afgezien van kleine veranderingen in het design en de nieuwe motoren krijgt de RAV4 voor de eerste keer ook een hybride aandrijving. Eveneens in februari komt de nieuwe Prius. Die zit inmiddels al aan zijn vierde generatie en wordt opnieuw zuiniger (3,0 l / 100 km).

In juni volgen de bestelwagen (ProAce) en de pick-up (Hilux). Nog voor het einde van 2016 (dat is het plan ten minste) wil Toyota zijn nieuwe SUV in het B-segment introduceren. Een idee van die zijn looks kregen we in september in Frankfurt met de concept CH-R. De productieversie zou ook weleens zo kunnen gaan heten. Het komt net zoals de Prius op het nieuwe TNGA-platform te staan. Toyota verwacht er alvast erg veel van.