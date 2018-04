Nooit meer Belgische files dan in 2015

Door: ADD

Elk jaar opnieuw geeft Touring Mobilis een filebarometer vrij. En ook nu weer blijkt dat vorig jaar de files in ons land toegenomen zijn. In 2015 stond er in België 1.200 uur lang (ofwel 50 volle dagen) meer dan 100 kilometer file. 46 keer overtrof de filelengte de 300 kilometer en 7 keer zelfs de 400 kilometer. Op 24 januari, een zaterdag nota bene, stonden we s'morgens met z'n allen in 716 kilometer file. Ijzel en sneeuw waren toen de boosdoeners.

Verzadiging

Naast de files veroorzaakt door ongevallen, treinstakingen of slechte weersomstandigheden, ontstaan er ook steeds vaker structurele files. Dit wordt toegewezen aan het stijgende aantal auto's op onze wegen (door de bevolkingstoename en groei van de economische activiteiten). Ons wegennet raakt stilaan helemaal verzadigd. De ochtend- en avondspitsen worden niet alleen drukker, maar deinen ook uit. Zo is er steeds vaker om 11u nog sprake van een 'ochtendspits'.

Investeren in weginfrastructuur

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft al gereageerd. In "Het Journaal" beloofde hij onder andere dat het budget voor de weginfrastructuur de komende jaren met een derde zal stijgen. Vooral het fileleed op de Ring rond Brussel en de Antwerpse ring wil de minister snel en grondig aanpakken. "Op die twee punten situeert zich 50 procent van de filevorming.", aldus Weyts.