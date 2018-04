Politie Gent schrijft 205 GAS-boetes op 5 dagen

Door: BV

In december keurde de Gentse gemeenteraad een maatregel goed die politiediensten bij bijvoorbeeld foutparkeren de kans geeft om in plaats van de normale bekeuring een GAS-boete uit te schrijven. De boete bedraagt 55 of 110 euro en mag sinds 1 januari uitgeschreven worden. Tegen 5 januari stond de teller al op 205, zo melden verschillende kranten vandaag.

Er zijn toch al boetes voor fout parkeren?

Het is niet zo dat het onmogelijk was bekeuringen voor foutparkeren uit te schrijven. Maar die moesten (uiteraard) doorgestuurd worden aan het parket. En dat heeft het er al te druk met het verwerken van de meer dan 80.000 andere boetes, vooral die van flitsinstallaties. Bovendien vloeien de centen van deze GAS-boetes - nu al meer dan € 10.000 - rechtstreeks de stadskas in. Daar worden ze dan weer ingezet om structureel of preventief aan verkeersveiligheid te werken. Een claim die zoals steeds erg moeilijk te verifiëren is. Of het erop lijkt dat de overheid zelf het juridische systeem probeert te omzeilen?

Volgens de Gentse gemeenteraad zit de burger in de stad met een alles verterend gevoel van ongelijkheid omdat het leger parkeerwachters niets kan doen tegen wie fout parkeert. Daar brengen de GAS-boetes verandering in.