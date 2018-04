Toyota neemt met SUV aan 24u Nürburgring deel

Door: ADD

Niemand weet precies hoe de definitieve productieversie van de Toyota C-HR eruit zal zien. Pas op het de Autosalon van Genève (3-13 maart 2016) willen de Japanners hun nieuwe mini SUV introduceren. De raceversie daarentegen, die tonen ze wel al.

Race-SUV

Ja hoor, je leest het goed een raceversie van een SUV. Toyota heeft namelijk plannen bekendgemaakt om met een niet nader gespecificeerde "C-HR Racing" wedstrijd te gaan rijden. En niet zomaar een, maar de 24-uur van de Nürburgring, die zal dit jaar plaatsvinden van 26 tot 29 mei.

Tiende verjaardag

Voor Toyota zal de deelname aan de 24-uur de tiende op rij zijn. Hun merkteam "Gazoo" verschijnt dit jaar daarom met drie auto's aan de start. Behalve de C-HR gaan ook een Lexus RC en een Lexus RC-F de strijd aan.

Première

Piloten Masahiko Kageyama, Kumi Sato en een nog niet bekendgemaakte derde bestuurder zullen achter het stuur kruipen van wat waarschijnlijk de eerste SUV is die aan een 24-uren race deelneemt. Over de wagen onthult Toyota dusver alleen dat het een "serierijpe raceversie" is van de C-HR Concept die op de IAA 2015 in Frankfurt te zien was. Meer over die concept lees je hier.