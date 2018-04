​Eerste foto's opvolger BMW Z4

Door: ADD

Bijna zeven jaar geleden introduceerde BMW de tweede generatie van de Z4. Een opvolger voor de roadster is dus dringend aan de orde en toch laat die nog even op zich wachten. Voor 2018 wordt hij niet verwacht.

Stoffen dak

Een fotograaf van "auto motor und sport" betrapte in Zweden een gecamoufleerd exemplaar van wat generatie 3 moet worden. Zijn lijnen zitten weggestoken achter zwart-witte prints, maar de stoffen kap hebben ze niet verstopt. BMW keert dus naar de dakconstructie van de Z3 en de eerste Z4 terug. De volgende BMW 4-Reeks Cabrio zal trouwens ook een stoffen dak dragen.

Proporties blijven

BMW wil nog niets lossen over het prototype of de productieversie. Op het internet gaan er geruchten dat de nieuwe roadster Z5 zou kunnen gaan heten. Maar daar plaatsen we veel vraagtekens bij. De eerste beelden tonen alvast een tweezitter met een lange motorkap. De overhangen voor en achter lijken erg op die van de huidige Z4. Goed nieuws voor traditionalisten: onder de motorkap zal een zescilinder passen.

Samen met Toyota

Sinds eind 2011werkt BMW samen met Toyota. De constructeurs bundelen de krachten voor de ontwikkeling van waterstofvoertuigen, lichtgewicht technologieën en een opvolger voor de lithium-ion batterijen. Daarnaast wordt er gebouwd aan een gemeenschappelijk platform voor een sportwagen. Waarschijnlijk wordt dat de basis van de Z4 opvolger en van de nieuwe Toyota Supra.

Foto's: auto motor und sport