Tesla plant Chinese fabriek

Elon Musk wil zo snel mogelijk auto's in China gaan produceren. Dat zei de Tesla-oprichter tijdens een bezoek aan Hong Kong. Hij hoopt dat binnen drie jaar de eerste Model S er van de band rolt, tegen midden dit jaar volgen meer details.

Hoge invoertarieven

Met een eigen fabriek in China moet de prijs van de Tesla's er naar beneden gaan. Bovendien zullen ze als lokaal geproduceerde elektrische voertuigen ook van overheidssteun kunnen genieten. Momenteel komen de auto's met hoge invoertarieven op de Chinese markt. Terwijl de Model S in de VS $ 76.000 kost, betalen kopers in China er omgerekend $ 106.000 voor.

Tesla heeft in de eerste drie kwartalen van vorig jaar 3.025 auto's in China verkocht en zal er naar verwachting over het hele jaar ca. 4.000 afgezet hebben.