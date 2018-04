VW Jetta uit "​Fast and Furious" brengt verbijsterend veel op

Door: ADD

Zo maar eventjes $ 42.000 bracht deze VW Jetta III uit de eerste "Fast and Furious" (2001) tijdens een veiling in Scottsdale (Arizona) op. Een verrassend hoog bedrag voor een louter optisch getunnelde auto. Al heeft hij wel één echte bijzonderheid die hem uniek maakt. De spoiler is niet enkel gesigneerd door Chad Lindberg (rijdt in de film met de auto) en regisseur Rob Cohen, maar ook de overleden acteur Paul Walker is erop vereeuwigd.