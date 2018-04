Vergeet je auto ook nu niet te wassen

Door: ADD

Nu de winter (kort?) pauzeert en het weer wat warmer is, is het het uitgelezen moment om je auto een korte onderhoudskuur te geven. Niet enkel om hem er weer spik en span te laten uitzien. Maar vooral om duurzaamheid en veiligheid te optimaliseren. Het strooizout van de afgelopen weken is slecht nieuws voor onderstel, velgen en koetswerk door de sterk corroderende eigenschappen van het goedje dat onze wegen ijsvrij houdt. Maar de gevolgen ervan zijn ook voelbaar voor technische componenten. Onder meer de remmen zien ervan af.

Strooizout afwassen zonder je koetswerk te beschadigen

Grondig spoelen is in deze tijden aangewezen, maar water alleen is veelal onvoldoende om het hardnekkige goedje tot overgave te dwingen. Anderzijds moet je zoals steeds vermijden te agressieve producten te gebruiken. Meer daarover vind je in ons auto-was-dossier. In gespecialiseerde productgamma's vind je reinigers die echter wel hard zijn voor zout en andere contaminatie maar die toch perfect veilig zijn voor het koetswerk en het onderstel.