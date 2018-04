Suzuki buigt voor VW

Door: ADD

Suzuki en Volkswagen willen met een schone lei beginnen en trekken dus een definitieve streep onder hun mislukte samenwerking. De Japanners kondigden aan dat ze VW een 'bepaalde hoeveelheid geld " zullen betalen. Details noemden ze niet. Tegen eind maart moet het bedrag op VW's rekening staan.

Fundamenteel meningsverschil

Beide constructeurs hadden in 2009 besloten een alliantie aan te gaan waarbij Volkswagen ongeveer een vijfde van Suzuki in handen kreeg, de Japanners verworven in ruil 1,5 procent van de VW-aandelen. De bedrijven hadden echter compleet verschillende ideeën over de samenwerking. Suzuki stapte er in 2011 uit en eiste de aandelen van de Duitsers terug. Er volgde een langdurig geschil.

Geen winnaars

Een arbitrage rechtbank oordeelde eind augustus dat VW de aandelen wel degelijk moest teruggeven. Maar rechtbank verplichtte Suzuki ook tot het betalen van een schadeclaim. De Japanners hadden namelijk gemeenschappelijke projecten die eind 2010 / begin 2011 liepen afgebroken, en dus de Duitsers de laatste kans ontnomen om dieselmotoren te leveren.