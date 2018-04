Volvo vervangt sleutel door smartphone

Door: ADD

De autosleutel zit zo stilaan op het einde van zijn Latijn. De meeste auto's worden met de afstandsbediening geopend en zelfs om te starten hebben nieuwere exemplaren geen sleutel meer nodig. Dus waarom krijgen we eigenlijk bij onze nieuwe auto nog steeds iets dat op een sleutel lijkt? Dat vroeg ook Volvo zich af. Vanaf 2017 willen de Zweden via de smartphone de portieren openen en de motor starten. Zonder autosleutels dus.

Op die smartphone moet er een app geïnstalleerd worden. Data-uitwisseling gebeurt via bluetooth. Als voordeel van de technologie noemen de Zweden onder meer het snel en eenvoudig uitwisselen van de digitale sleutel tussen verschillende voertuiggebruikers. Het systeem zal binnenkort in samenwerking met een carsharing-initiatief in Göteborg Airport uitgetest worden.

De kas spijzen

Ook voor Volvo heeft het systeem een groot voordeel: De bestuurder wordt namelijkverplicht om de betalende online diensten te nemen. Onder de naam "On Call" biedt de constructeur onder andere hulp bij pech onderweg, remote monitoring en een diefstalalarm aan. Natuurlijk benadrukt Volvo dat de klant indien gewenst nog steeds een klassieke autosleutel kan krijgen.

Geen versus alomvattende sleutel

Bij BMW bekijken ze het anders. In plaats van de sleutel door de telefoon te vervangen, willen de Duitsers er een kleine computer van maken. De nieuwe generatie van de 7-Reeks bijvoorbeeld kreeg een sleutel met een display. Op dat scherm kan je onder andere informatie van de boordcomputer raadplegen. Bovendien kan je hem ook als een soort afstandsbediening gebruiken om volautomatisch te parkeren. De I8 heeft ook al langer een sleutel met een LCD-scherm erin, sinds de voorbije herfst is dat zelfs een heuse touchscreen-sleutel geworden.