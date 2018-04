Dit is de Maserati Levante

Door: BV

Er zijn zo van die fijne Italiaanse tradities die maar beter behouden blijven. De première van een nieuw automodel deskundig verknoeien bijvoorbeeld. Gisteren was er nog een eerste teaser van de Maserati Levante. Op 25 februari krijgen we hem helemaal te zien. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar toen gooide het merk zelf beelden live.

Beelden, ja. Dus hoe de Maserati SUV - die voor het eerst beloofd was tegen 2007, maar een tikkeltje vertraging opliep (nog zo’n Italiaanse traditie) - eruit ziet weten we nu wel. Technische details ontbreken nog. En beelden van het interieur zijn er evenmin. De Italianen zullen later dus nog wel wat te vertellen hebben.