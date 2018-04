Goodyear wil wiel vervangen door rubberen bal

Door: ADD

Met de concept band “Eagle-360” zou Goodyear weleens een hele industrie aan het wankelen kunnen brengen. Die maakt een velg namelijk overbodig. Ook concurrent Michelin toonde ons eerder ook al eens een innovatieve band die tegelijk de velg vervangt. Al was die behoorlijk minder futuristisch.

Goodyear geeft op het Autosalon van Genève met de Eagle-360 een kijk op de toekomst van het autonome rijden. De bolvorm zou daarbij verscheidene voordelen bieden. Met de banden kan de bestuurder enerzijds in elke richting manoeuvreren - bijvoorbeeld nuttig bij het parkeren – want ook een rotatie van 360-graden wordt mogelijk. Anderzijds kunnen elektromotoren voor de aandrijving van het voertuig in de banden geïntegreerd worden. Althans dat is wat de bandenfabrikant ons belooft. Om gewicht te besparen komt er bovendien extra ruimte vrij, er is immers geen motor in de traditionele zin meer nodig.

Maar hoe monteer je die?

Aangezien de conventionele verbinding tussen band en koetswerk verdwijnt, zal de bolle band op zijn plaats gehouden worden door magnetische velden. Het principe kan je vergelijken met dat van de magnetische zweeftrein. Minder vergaande toekomstsmuziek is de productiemethode. In plaats van in een perserij wordt de Eagle-360 met behulp van een 3D-printer gemaakt.

Koraal



Voor het profiel bootst Goodyear de structuren van koraal na. Die passen zich perfect aan de golfbewegingen van het water aan. De groeven fungeren daarbij als natuurlijke spons. Droog ze zijn hard, bij nat wegdek absorberen ze het vocht en worden dus zacht. Hierdoor zouden zelfs bij aquaplaning goede prestaties gewaarborgd zijn.

Nog ‘even’ wachten



Maar zonder sensoren is ook de Eagle-360 niets waard. Binnenin de band registreren ze de weersomstandigheden en de oppervlaktestructuur van de rijweg en geven deze informatie door aan de eigen auto en aan de andere bestuurders. Op serieproductie moeten we evenwel nog even wachten, voor 2030 wordt die namelijk niet verwacht.