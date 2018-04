Mercedes feliciteert BMW (niet echt) met 100-jarig bestaan

Door: BV

BMW is 100 geworden. Daar kon je in autoland de afgelopen dagen maar moeilijk omheen, al was het maar omwille van de Next 100 Concept Car. Het eeuwfeest is ook de concurrenten niet ontgaan. Aartsrivaal Mercedes-Benz nam de gelegenheid zelfs te baat om BMW met een advertentie in een Duitse krant te feliciteren. Min of meer.

De draak steken

In publiciteit de draak steken met de concurrentie is niet nieuw. Er zijn zelfs bedrijven die er een sport van maken. En bij Mercedes kennen ze er ook wat van. Onder de BMW-nieren staat immers de tekst “Bedankt voor 100 jaar concurrentie”, gevolgd door “De 30 jaren ervoor waren een beetje saai”. Want ja, Mercedes was al decennia bezig voor BMW ten tonele verscheen…