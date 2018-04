Deze Ford-aanhangwagen heeft een zware taak

Door: BV

Waar je naar kijkt is eigenlijk een rijdende dynamometer. Het is een geremde aanhanger die voorzien is van een serie elektrische spoelen die fungeren als grote magneten. Die genereren een (aan te sturen) frictie die de wielen van deze eigenaardig ogende aanhangwagen erg nauwkeurig afremmen. Wat daar in godsnaam het nut van is?

Wel, je kijkt naar een testaanhanger van Ford. Die wordt gebruikt om het effect van het oprijden van een helling te simuleren. En niet zo maar eender welke helling. De hele boel is programmeerbaar. Ford kan wegprofielen en een belading inladen. De San Bernardinopas met 3 ton sleepgewicht bijvoorbeeld, we zeggen maar wat. Vervolgens kan Ford ervaren hoe z’n auto het op die weg doet, zonder de testwagens effectief te moeten transporteren. Of zonder een zorgvuldig afgeschermd testcentrum te moeten verlaten met nog geheime prototypes. De aanhangwagen kan een klim tot 30% simuleren.