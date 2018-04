Onderzoek naar verdoken kosten auto kopen

Door: BV

Bij deze redactie breken we wel eens een lans voor een correct prijzenbeleid bij autoconstructeurs. Zo gaat het er hier niet in dat automerken de uitrusting die wettelijk verplicht is (de gevarendriehoek, brandblusser en zo meer) niet in de prijs opnemen. Soms kost je dat € 150 of meer. Een verdoken prijsverhoging. Maar het kan nog erger. In enkele ons omliggende landen worden ook kosten aangerekend voor het afleveren van de auto. Rijklaar maken, heet dat er. Nochtans weet je al te goed dat je een auto die je verkoopt, ook moet uitleveren en dat die rijklaar moet zijn. In Nederland betaal je daarvoor snel tussen € 600 en € 1.200. En geen kat die exact weet wat het inhoudt. Menig automerk speelde al met het idee dat ook in ons land in te voeren, maar voor zover ons bekend rekende alleen Tesla extra aan voor de nogal evidente dienst en doet het dat inmiddels niet meer. En in Nederland? Daar zijn de autoriteiten de praktijk beu.

De Nederlandse overheid start, uit hoofde van z’n afdeling consumentenzaken, een onderzoek. Het wil achterhalen wat de feitelijke afleverkosten van een voertuig exact zijn en waarom er grote verschillen optreden in de prijs ervan. Het lijkt er sterk op dat de Nederlandse overheid aanstuurt op het inperken van deze praktijk.