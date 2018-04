Dit is de CO2 Top 20 van Europa

Door: BV

Europa streeft naar een almaar lagere CO2-uitstoot. Met succes overigens, want uit cijfers van JATO Dynamics blijkt dat er in alle landen een reductie van de (theoretische) CO2-afgifte is gerealiseerd. In België stootte een auto in 2014 nog gemiddeld 121,1g uit en in 2015 was dat nog 117,6. Nederland ging tijdens dezelfde periode van 106,7 naar 101,3 en heeft na Noorwegen het meest CO2-vriendelijke wagenpark van de EU. België staat slechts op de elfde plaats.

Welke automerken zijn het CO2-vriendelijkst?

Afgelopen jaar was Renault het automerk met de laagste gemiddelde CO2-uitstoot (gewogen op verkoopsvolume) met een gemiddelde afgifte van 108,4g. Dit jaar wordt dat merk naar de derde stek verdrongen, ook al realiseerde het nog een daling van 2,4g. Peugeot is nu met een resultaat van 103,5g gemiddeld de best presterende autobouwer. In z’n kielzog zit zusterbedrijf Citroën met 105,7g. Op plaats vier en 5 vinden we Toyota en Nissan. Opvallend: Fiat, dat altijd beweert het groenste volumemerk van allemaal te zijn (dankzij zuinige Pandaatjes en zo), staat slechts op de zevende stek. De volledige top 20 hebben we op onze Facebook-pagina gepost.