​Shell bindt strijd tegen e-auto's aan

Door: ADD

Op het autosalon van Peking 2016 (23 tot en met 27 april) toont de oliegigant een driezits concept car die dankzij moderne technologie erg zuinig en - vooral - een alternatief voor elektrische auto's moet worden.

Het autootje is gebaseerd op de door Gordon Murray ontwikkelde City Cars T.25 en heeft op dit moment nog geen naam. Ook al doet zijn uiterlijk ons denken aan de volledig autonome Google auto, toch wordt hij door een doodgewone chauffeur bestuurd en heeft hij een conventionele verbrandingsmotor. Volgens de oliegigant is de auto ultrazuinig en zou hij volgens de NEDC-standaard slechts 2,64 liter per 100km verbruiken. De sleutels van dat lage brandstofverbruik zijn: downsizing, aerodynamica en materiaalkeuze.

Analoog met het verbruik claimt Shell een CO2-uitstoot die 28 procent lager ligt dan die van een normale stadsauto en zelfs 32 procent lager dan een hybride. Bovendien lieten de Britten uitrekenen dat als je naar de gehele levensduur kijkt de concept 34 procent minder energie dan een kleine stadsauto vergt.

Recycleerbaar

Ook goed voor de consumptie is het lage gewicht van slechts 550 kilogram dankzij het gebruik van koolstofvezel en onderdelen uit de 3D-printer. Op het einde van zijn leven zou het ook mogelijk zijn om het autootje bijna volledig te recycleren. En natuurlijk heeft Shell ook de andere vloeistoffen, waaronder de motorolie speciaal voor de concept car ontwikkeld.

Of en wanneer de concept in productie gaat, is nog niet beslist.