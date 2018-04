Volvo laat 100 chauffeurloze auto’s los in Londen

Door: BV

Zou het zijn omdat de huidige generatie auto-ingenieurs het begrip rijplezier maar moeilijk in cijfers en tabellen gegoten krijgt, dat autobouwers over elkaar heen vallen om toch maar als eerste een voertuig te produceren waarin je niet meer met je poten aan stuurwiel en pedalen moet zitten? Wat er ook van zij - de zelfrijdende auto komt. In eerste instantie wordt dat er één die de makkelijke klusjes voor z’n rekening neemt. Semi-autonomoom dus. Volvo lost volgend jaar de eerste exemplaren van in het totaal 100 Volvo’s die op basis van camera’s, radars en lasers door het Londense verkeer zullen laveren.

De grootschalige proef dient om de technologie aan de realiteit te toetsen, want je kan onmogelijk alle denkbare situaties simuleren op een testpiste, klinkt het bij Volvo. Volgens het Zweedse automerk zou het aantal ongevallen met zelfrijdende auto’s tot 30% lager kunnen liggen.